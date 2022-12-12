Семисажёнова (Нефедова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семисажёнова (Нефедова) Екатерина Филипповна

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Место рождения

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

04.12.1883

Дата смерти

14.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883

Отец: Нефёдов Филипп

Мать: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Россия, Кривозерье, Терновский р-н
Бракосочетание
12.10.1903

Муж: Семисаженов Петр Дмитриевич

Христорождественская церковь Слободы Городка г. Пензы Пензенского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Тимофеева Анисия Петровна

Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Аминьева Анна Петровна

Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1910

Сын: Семисаженов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1913

Сын: Семисаженов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич

Смерть
14.12.1974
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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