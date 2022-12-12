Семисажёнова (Нефедова) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения04.12.1883
Дата смерти14.12.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1883
Отец: Нефёдов Филипп
Мать: не указана
Россия, Кривозерье, Терновский р-н
Бракосочетание
12.10.1903
Христорождественская церковь Слободы Городка г. Пензы Пензенского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Тимофеева Анисия Петровна
Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Аминьева Анна Петровна
Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.02.1910
Сын: Семисаженов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1913
Сын: Семисаженов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Семисаженов Петр Дмитриевич
Смерть
14.12.1974