Тимофеева (Семисаженов) Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Семисаженов) Анисия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Семисаженов Петр Дмитриевич

Мать: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Тимофеев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Виталий (Витька) Николаевич

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Николай

Смерть
Неизвестно
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