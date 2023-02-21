Тимофеева (Семисаженов) Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Рождение ребёнка
Около 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Тимофеев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Виталий (Витька) Николаевич
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Николай
Смерть
Неизвестно