Семисаженов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиОколо 26.06.1933
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Семисаженов Дмитрий
Мать: ?
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Бракосочетание
12.10.1903
Христорождественская церковь Слободы Городка г. Пензы Пензенского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Тимофеева Анисия Петровна
Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Аминьева Анна Петровна
Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
21.02.1910
Сын: Семисаженов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1913
Сын: Семисаженов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна
Смерть
Около 26.06.1933