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Семисаженов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Около 26.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Семисаженов Дмитрий

Мать: ?

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Бракосочетание
12.10.1903

Жена: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Христорождественская церковь Слободы Городка г. Пензы Пензенского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Тимофеева Анисия Петровна

Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Аминьева Анна Петровна

Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1910

Сын: Семисаженов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1913

Сын: Семисаженов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Смерть
Около 26.06.1933
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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