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Семисаженов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

21.02.1910

Дата смерти

Около 02.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1910

Отец: Семисаженов Петр Дмитриевич

Мать: Семисажёнова Екатерина Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1932

Дочь: Харькова Нина

Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.01.1941

Сын: Семисаженов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Образование
Неизвестно
5 кл.
Смерть
Около 02.05.1982
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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