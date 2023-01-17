Семисаженов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения21.02.1910
Дата смертиОколо 02.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1910
Россия, Пенза / Коннная Слобода Пензенской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1932
Дочь: Харькова Нина
Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
15.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
25.01.1941
Сын: Семисаженов Юрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна
Рождение ребёнка
01.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семисаженова Клавдия Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Образование
Неизвестно
5 кл.
Смерть
Около 02.05.1982
Похороны
Неизвестно