Харькова (Семисаженова) Нина
Место рождения
Дата рождения20.05.1932
Дата смерти18.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932
Бракосочетание
27.01.1953
Муж: Харьков Алексей
Рождение ребёнка
11.06.1955
Сын: Харьков Владимир
Отец ребёнка: Харьков Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харьков Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харьков Алексей
Смерть
18.06.2017
Похороны
Неизвестно