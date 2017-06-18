Харькова (Семисаженова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харькова (Семисаженова) Нина

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

20.05.1932

Дата смерти

18.06.2017

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1932

Отец: Семисаженов Дмитрий Петрович

Мать: Семисаженова Клавдия Филипповна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
27.01.1953

Муж: Харьков Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.06.1955

Сын: Харьков Владимир

Отец ребёнка: Харьков Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харьков Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харьков Алексей

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
18.06.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Похороны
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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