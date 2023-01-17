Харьков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Харьков Павел
Мать: Харькова Полина
Бракосочетание
27.01.1953
Жена: Харькова Нина
Рождение ребёнка
11.06.1955
Сын: Харьков Владимир
Мать ребёнка: Харькова Нина
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харькова Нина
Рождение ребёнка
20.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харькова Нина
Смерть
Неизвестно