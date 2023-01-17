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Харьков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харьков Павел

Мать: Харькова Полина

Бракосочетание
27.01.1953

Жена: Харькова Нина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.06.1955

Сын: Харьков Владимир

Мать ребёнка: Харькова Нина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харькова Нина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харькова Нина

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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