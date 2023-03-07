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(Альховикова) Матрона Лазарева

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Мать: Альховикова Ксения Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.01.1863

Муж: Иван Корнеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Корнеев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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