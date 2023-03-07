(Альховикова) Матрона Лазарева
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
13.01.1863
Муж: Иван Корнеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Корнеев
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Корнеев
Смерть
Неизвестно