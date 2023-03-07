Акилина Иванова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иван Корнилиев
Мать: Матрона Лазарева
Бракосочетание
20.04.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1898
Сын: Анисим Николаев
Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900
Дочь: Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ефимий Николаев
Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин
Смерть
Неизвестно