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Акилина Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иван Корнилиев

Мать: Матрона Лазарева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.04.1890

Муж: Дербанов Николай Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Анисим Николаев

Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ефимий Николаев

Отец ребёнка: Дербанов Николай Лукин

Смерть
Неизвестно
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