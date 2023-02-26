Феодосия Николаева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.06.1900
Дата смерти27.06.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900
Отец: Дербанов Николай Лукин
Мать: Акилина Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1900
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.