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Феодосия Николаева

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.06.1900

Дата смерти

27.06.1900

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1900

Отец: Дербанов Николай Лукин

Мать: Акилина Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.06.1900
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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