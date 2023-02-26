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Дербанов Николай Лукин

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Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.12.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1878

Жена: Дербанова Агафия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1880

Сын: Дербанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1882

Сын: Дербанов Иван Николаев

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1887

Сын: Дербанов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1890

Сын: Дербанов Антоний Николаев

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.04.1890

Жена: Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
?.03.1891

Дочь: Матрона Николаева

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

Рождение ребёнка
17.09.1892

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ирина Николаева

Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1898

Сын: Анисим Николаев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900

Дочь: Феодосия Николаева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Параскева Николаева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ефимий Николаев

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Смерть
Неизвестно
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