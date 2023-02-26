Дербанов Николай Лукин
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.12.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1878
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1880
Сын: Дербанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1882
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1887
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1890
Сын: Дербанов Антоний Николаев
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.04.1890
Жена: Акилина Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
?.03.1891
Дочь: Матрона Николаева
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
Рождение ребёнка
17.09.1892
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ирина Николаева
Мать ребёнка: Дербанова Агафия Семёнова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1898
Сын: Анисим Николаев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1900
Дочь: Феодосия Николаева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Параскева Николаева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ефимий Николаев
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно