Дербанов Иван Николаев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882
Отец: Дербанов Николай Лукин
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1905
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова
Рождение ребёнка
24.02.1915
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно