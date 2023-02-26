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Дербанов Иван Николаев

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1882

Отец: Дербанов Николай Лукин

Мать: Дербанова Агафия Семёнова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Дербанова Улита Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.03.1905

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Дербанов Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова

Рождение ребёнка
24.02.1915

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Дербанова Улита Прохорова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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