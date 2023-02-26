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Иван Корнеев

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Место рождения

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: ?

Мать: ?

д.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1863

Жена: Матрона Лазарева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Герасим Иоаннов

Мать ребёнка: Матрона Лазарева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1881

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Матрона Лазарева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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