Иван Корнеев
Место рожденияд.Максимово Титовской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1863
Жена: Матрона Лазарева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Герасим Иоаннов
Мать ребёнка: Матрона Лазарева
Рождение ребёнка
20.01.1881
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Матрона Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно