Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1809

Дата смерти

06.09.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Илья Парфенов

Мать: не указана

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрона Лазарева

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1846

Сын: Алексей Лазарев

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Лазарева

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова

Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Альховиков Пётр (Лазарев)

Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альховикова Ксения Фёдорова

Смерть
06.09.1853
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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