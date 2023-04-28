Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти06.09.1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Илья Парфенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрона Лазарева
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
04.10.1846
Сын: Алексей Лазарев
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Лазарева
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова
Рождение ребёнка
16.01.1850
Сын: Альховиков Пётр (Лазарев)
Мать ребёнка: Альховикова Ксения Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1853
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище