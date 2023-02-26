Альховикова Ксения Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альховикова Ксения Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрона Лазарева

Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1846

Сын: Алексей Лазарев

Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Лазарева

Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Рождение ребёнка
16.01.1850

Сын: Альховиков Пётр (Лазарев)

Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Смерть
Неизвестно