Альховикова Ксения Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрона Лазарева
Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин
Рождение ребёнка
04.10.1846
Сын: Алексей Лазарев
Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Лазарева
Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин
Рождение ребёнка
16.01.1850
Сын: Альховиков Пётр (Лазарев)
Отец ребёнка: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно