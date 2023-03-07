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Алексей Лазарев

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1846

Отец: Альховиков Азарий (Лазарь) Ильин

Мать: Альховикова Ксения Фёдорова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1875

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1875
отпущенный по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1883

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Альховиков Лука Алексеев

Мать ребёнка: Феодосия Павлова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Яков Алексеев

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева

Рождение ребёнка
19.03.1895

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Мария) Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Павлова

Смерть
Неизвестно
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