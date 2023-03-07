Алексей Лазарев
Место рождения
Дата рождения04.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1846
Рождение ребёнка
09.10.1875
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева
Военная служба
1875
отпущенный по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
08.02.1881
Сын: Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
03.01.1883
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
18.10.1886
Мать ребёнка: Феодосия Павлова
Рождение ребёнка
?.06.1890
Сын: Яков Алексеев
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева
Рождение ребёнка
19.03.1895
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Марфа (Мария) Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Мария) Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Павлова
Смерть
Неизвестно