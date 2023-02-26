Марфа (Мария) Моисеева
Место рожденияд.Понезово Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1845
Дата смерти28.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Понезово Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1875
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Рождение ребёнка
?.06.1890
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Рождение ребёнка
19.03.1895
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Лазарев
Смерть
28.03.1880
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище