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Марфа (Мария) Моисеева

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Место рождения

д.Понезово Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1845

Дата смерти

28.03.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Понезово Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1875

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Рождение ребёнка
19.03.1895

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Лазарев

Смерть
28.03.1880
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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