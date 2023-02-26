Феодосия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Павлова

Феодосия Павлова

Место рождения

д.Черныши Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Черныши Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1881

Сын: Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1883

Дочь: Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1885

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1886

Сын: Альховиков Лука Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Лазарев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Лазарев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close