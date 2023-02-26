Феодосия Павлова
Место рожденияд.Черныши Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Черныши Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1881
Сын: Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Рождение ребёнка
03.01.1883
Дочь: Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Рождение ребёнка
02.01.1885
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Рождение ребёнка
18.10.1886
Отец ребёнка: Алексей Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Лазарев
Смерть
Неизвестно