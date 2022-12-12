Шмелёв Иван Афанасьевич
Место рожденияЛенинградская обл., Полновский район, дер. , Яйцево
Дата рожденияОколо 1902
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская обл., Полновский район, дер. , Яйцево
Рождение ребёнка
Вычислено 1924
Дочь: Рудиюк Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна
Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Рождение ребёнка
31.08.1927
Дочь: Рудиюк Нина Ивановна
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. (Ленинградская) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
02.05.1929
Дочь: Иванова ВАЛЕНТИНА Ивановна
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
Вычислено 1938
Дочь: Хахилева Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна
Военная служба
С 06.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмелёва Анна Павловна
Смерть
1966
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область