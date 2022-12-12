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Шмелёв Иван Афанасьевич

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Место рождения

Ленинградская обл., Полновский район, дер. , Яйцево

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская обл., Полновский район, дер. , Яйцево
Рождение ребёнка
Вычислено 1924

Дочь: Рудиюк Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна

Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Рождение ребёнка
31.08.1927

Дочь: Рудиюк Нина Ивановна

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. (Ленинградская) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
02.05.1929

Дочь: Иванова ВАЛЕНТИНА Ивановна

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
Вычислено 1938

Дочь: Хахилева Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Шмелёва Анна Павловна

Военная служба
С 06.10.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелёва Анна Павловна

Смерть
1966
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
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