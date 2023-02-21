Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна

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Место рождения

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ

Дата рождения

02.05.1929

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929

Отец: Шмелёв Иван Афанасьевич

Мать: Шмелёва Анна Павловна

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Бракосочетание
Вычислено 1952

Муж: Иванов Вениамин Васильевич

Челябинск
Рождение ребёнка
19.09.1963

Дочь: Путилова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1964

Дочь: Иванова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вечкина (иванова) Татьяна Вениаминовна

Отец ребёнка: Иванов Вениамин Васильевич

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