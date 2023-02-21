Иванова (Шмелёва) ВАЛЕНТИНА Ивановна
Место рожденияПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Дата рождения02.05.1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1929
Отец: Шмелёв Иван Афанасьевич
Мать: Шмелёва Анна Павловна
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Бракосочетание
Вычислено 1952
Челябинск
Рождение ребёнка
19.09.1963
Дочь: Путилова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1964
Дочь: Иванова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вечкина (иванова) Татьяна Вениаминовна
Отец ребёнка: Иванов Вениамин Васильевич