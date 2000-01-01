Шмелёва (Смирнова) Анна Павловна
Место рожденияЛенинградская обл. Полновский район, Язба
Дата рожденияОколо 31.12.1898
Дата смерти13.08.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 31.12.1898
Отец: Смирнов Павел
Мать: не указана
Ленинградская обл. Полновский район, Язба
Рождение ребёнка
Вычислено 1924
Дочь: Рудиюк Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич
Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Рождение ребёнка
31.08.1927
Дочь: Рудиюк Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. (Ленинградская) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
02.05.1929
Дочь: Иванова ВАЛЕНТИНА Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич
ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
Вычислено 1938
Дочь: Хахилева Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1983