Шмелёва (Смирнова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Смирнова) Анна Павловна

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Место рождения

Ленинградская обл. Полновский район, Язба

Дата рождения

Около 31.12.1898

Дата смерти

13.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.12.1898

Отец: Смирнов Павел

Мать: не указана

Ленинградская обл. Полновский район, Язба
Рождение ребёнка
Вычислено 1924

Дочь: Рудиюк Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич

Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Рождение ребёнка
31.08.1927

Дочь: Рудиюк Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. (Ленинградская) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
02.05.1929

Дочь: Иванова ВАЛЕНТИНА Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич

ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Ленинградская ) ПОЛНОВСКИЙ РАЙОН, ДЕР.ЯЗБЫ
Рождение ребёнка
Вычислено 1938

Дочь: Хахилева Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Иван Афанасьевич

Смерть
13.08.1983
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