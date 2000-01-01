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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана восстановления после пожара д. Язбы Полновской волости Гдовского уезда; план. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По прошению крестьянина д. Язбы Полновской волости Гдовского уезда а. Спиридонова об отмене приговора по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Земельные планы Полновской волости дер. Язб. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 864.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1493Язбы (Язва), д. вл.при рч. Дубенке383341912
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Язбы, б. Назимова, д.353 стан997 участок9почтово-телеграфное отделение Полна.
Язбы, б. Помещичье д.353 стан997 участок9почтово-телеграфное отделение Полна.