деревня Язбы, Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Язбы

Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Язба
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана восстановления после пожара д. Язбы Полновской волости Гдовского уезда; план. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербу Показать все
По прошению крестьянина д. Язбы Полновской волости Гдовского уезда а. Спиридонова об отмене приговора по делу о земле. 1897–1898 гг. // Центральный государственный истори Показать все
Земельные планы Полновской волости дер. Язб. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 864.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1493Язбы (Язва), д. вл.при рч. Дубенке383341912

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Полновская волость
Язбы, б. Назимова, д.353 стан997 участок9почтово-телеграфное отделение Полна.
Язбы, б. Помещичье д.353 стан997 участок9почтово-телеграфное отделение Полна.

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