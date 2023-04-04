(Муравьева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Муравьева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1920

Дата смерти

30.10.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.
1918 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920

Отец: Муравьев Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Муравьев Владимир

Отец ребёнка: Моисеенко Сергей

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1956

Муж: Померанц Григорий

Развод
1959

Муж: Померанц Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенко Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Метелинский Елеазар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метелинский Елеазар

Работа или профессия
Неизвестно
писатель, учитель
Смерть
30.10.1959
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