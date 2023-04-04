(Муравьева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1920
Дата смерти30.10.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1920
Отец: Муравьев Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Муравьев Владимир
Отец ребёнка: Моисеенко Сергей
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
1956
Муж: Померанц Григорий
Развод
1959
Муж: Померанц Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеенко Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Метелинский Елеазар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метелинский Елеазар
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, учитель
Смерть
30.10.1959