Моисеенко Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Моисеенко Сергей

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Моисеенко АполлинарийНеизвестно г.р.
Супруги
(Муравьева) Ирина17.07.1920 г.р.
Дети
Муравьев Владимир12.08.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко Аполлинарий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Муравьева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Муравьева) Ирина

Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Муравьев Владимир

Мать ребёнка: (Муравьева) Ирина

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

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