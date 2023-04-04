Моисеенко Сергей
мужской, родился Неизвестно
ОтецМоисеенко АполлинарийНеизвестно г.р.
Супруги
(Муравьева) Ирина17.07.1920 г.р.
Дети
Муравьев Владимир12.08.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеенко Аполлинарий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Муравьева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Муравьева) Ирина
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Муравьев Владимир
Мать ребёнка: (Муравьева) Ирина
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область