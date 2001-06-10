Муравьев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Владимир

Муравьев Владимир

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1939

Дата смерти

10.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Моисеенко Сергей

Мать: (Муравьева) Ирина

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.