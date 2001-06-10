Муравьев Владимир
Место рождения
Дата рождения12.08.1939
Дата смерти10.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Отец: Моисеенко Сергей
Мать: (Муравьева) Ирина
Рождение ребёнка
01.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2001