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Метелинский Елеазар

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

22.10.1918

Дата смерти

16.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.
1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1918

Отец: Метелинский Моисей

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Развод
Неизвестно

Жена: (Муравьева) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Муравьева) Ирина

Бракосочетание
1958

Жена: (Кумпан) Елена

Развод
1987

Жена: (Кумпан) Елена

Смерть
16.12.2005
Москва, город федерального значения Москва

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