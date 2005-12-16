Метелинский Елеазар
Место рождения
Дата рождения22.10.1918
Дата смерти16.12.2005
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1918
Отец: Метелинский Моисей
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: (Муравьева) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Муравьева) Ирина
Бракосочетание
1958
Жена: (Кумпан) Елена
Развод
1987
Жена: (Кумпан) Елена
Смерть
16.12.2005
Москва, город федерального значения Москва