Померанц Григорий
Место рождения
Дата рождения13.03.1918
Дата смерти16.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918
Отец: Померанц Шлойме (Соломон)
Мать: Померанц Пайя (Полина)
Бракосочетание
1956
Жена: Ирина
Развод
1959
Жена: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Работа или профессия
Неизвестно
философ, культуролог, писатель, эссеист
Смерть
16.02.2013
Похороны
Неизвестно