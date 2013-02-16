Померанц Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Померанц Григорий

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Место рождения

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд

Дата рождения

13.03.1918

Дата смерти

16.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1918

Отец: Померанц Шлойме (Соломон)

Мать: Померанц Пайя (Полина)

Вильнюс, Решанская волость, Виленский уезд
Бракосочетание
1956

Жена: Ирина

Развод
1959

Жена: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Работа или профессия
Неизвестно
философ, культуролог, писатель, эссеист
Смерть
16.02.2013
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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