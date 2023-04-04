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Померанц Шлойме (Соломон)

Место рождения

Grajewo, Grajewo, podlaskie, Poland

Дата рождения

20.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1878

Отец: Померанц Гершон

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Бракосочетание
1911

Жена: Померанц (Гинзбург) Пайя (Полина)

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
13.03.1918

Сын: Померанц Григорий

Мать ребёнка: Померанц (Гинзбург) Пайя (Полина)

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
Неизвестно

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