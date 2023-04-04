Померанц Шлойме (Соломон)
Место рожденияGrajewo, Grajewo, podlaskie, Poland
Дата рождения20.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1878
Отец: Померанц Гершон
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
13.03.1918
Сын: Померанц Григорий
Мать ребёнка: Померанц (Гинзбург) Пайя (Полина)
Смерть
Неизвестно