Румянцев Максим Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1861
Дата смерти05.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Сын: Румянцев Григорий Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Дочь: Павлова Евдокия Румянцева
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Дочь: Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Сын: Румянцев Роман Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Сын: Румянцев Алексей Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Сын: Румянцев Григорий Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Дочь: Вилкова Февронья Румянцева
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Дочь: Марина Максимовна
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева
Сын: Румянцев Георгий Максимович
Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева