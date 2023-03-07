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Румянцев Максим Афанасьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.08.1861

Дата смерти

05.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1861

Отец: Румянцев Афанасий Степанович

Мать: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1880

Жена: Румянцева Елена Кондратьева

Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Румянцев Григорий Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1886

Дочь: Павлова Евдокия Румянцева

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Румянцев Роман Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Румянцев Алексей Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Румянцев Иван Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1895

Сын: Румянцев Григорий Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1897

Дочь: Вилкова Февронья Румянцева

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1903

Дочь: Марина Максимовна

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Румянцев Георгий Максимович

Мать ребёнка: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.10.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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