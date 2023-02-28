Румянцев Афанасий Степанович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти29.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Румянцев Степан Максимович
Мать: Румянцева Евлампия
Рождение ребёнка
1853
Сын: Румянцев (унтер-Офицер) Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Румянцев Иуда Афанасьевич
Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Осипова Агафья Румянцева
Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Румянцев Митрофан Афанасьевич
Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Румянцев Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1881