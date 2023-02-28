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Румянцев Афанасий Степанович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

29.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Румянцев Степан Максимович

Мать: Румянцева Евлампия

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Румянцев (унтер-Офицер) Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Румянцев Иуда Афанасьевич

Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Осипова Агафья Румянцева

Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Румянцев Митрофан Афанасьевич

Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Румянцев Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Устинья Андреевна

Смерть
29.10.1881
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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