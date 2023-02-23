Румянцева Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Устинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Румянцев (унтер-Офицер) Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Румянцев Иуда Афанасьевич

Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Осипова Агафья Румянцева

Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Румянцев Митрофан Афанасьевич

Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1861

Сын: Румянцев Максим Афанасьевич

Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Афанасий Степанович

Смерть
05.10.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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