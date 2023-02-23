Румянцева Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти05.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Румянцев (унтер-Офицер) Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Румянцев Иуда Афанасьевич
Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Осипова Агафья Румянцева
Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Румянцев Митрофан Афанасьевич
Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович
Рождение ребёнка
05.08.1861
Сын: Румянцев Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Румянцев Афанасий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1906