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Румянцев Иуда Афанасьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

08.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Румянцев Афанасий Степанович

Мать: Румянцева Устинья Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1872

Жена: Румянцева Екатерина Безрукова

Рождение ребёнка
07.02.1874

Дочь: Агафья Иудовна

Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Румянцев Михаил Иудович

Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1878

Сын: Румянцев Пмв Родион Иудович

Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.04.1879
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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