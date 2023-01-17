Румянцев Иуда Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти08.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
30.?.1872
Рождение ребёнка
07.02.1874
Дочь: Агафья Иудовна
Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова
Рождение ребёнка
05.07.1877
Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова
Рождение ребёнка
01.11.1878
Сын: Румянцев Пмв Родион Иудович
Мать ребёнка: Румянцева Екатерина Безрукова
Смерть
08.04.1879