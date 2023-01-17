Румянцев ПМВ Родион Иудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев ПМВ Родион Иудович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878

Отец: Румянцев Иуда Афанасьевич

Мать: Румянцева Екатерина Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Румянцев Василий Родионович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Румянцев Евгений Родионович

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Родионовна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Евдокия Варфоломеевна

Военная служба
Неизвестно
188-й пехотный Карсский полк
Смерть
Неизвестно
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