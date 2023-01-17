Румянцев ПМВ Родион Иудович
Место рождения
Дата рождения01.11.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878
Рождение ребёнка
1909
Сын: Румянцев Василий Родионович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Румянцев Евгений Родионович
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Родионовна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Варфоломеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
188-й пехотный Карсский полк
Смерть
Неизвестно