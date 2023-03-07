Румянцев (мл. унтер-офицер) Матвей Максимович
Место рождения
Дата рождения01.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881
Бракосочетание
29.?.1899
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
12.05.1903
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
19.06.1907
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
21.08.1908
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Румянцев Матвей Матвеевич
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Румянцев Вов Арсентий Матвеевич
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Румянцев Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Румянцев Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина
Смерть
Неизвестно