Румянцев (мл. унтер-офицер) Матвей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев (мл. унтер-офицер) Матвей Максимович

Румянцев (мл. унтер-офицер) Матвей Максимович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1881

Отец: Румянцев Максим Афанасьевич

Мать: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1899

Жена: Румянцева Евдокия Кулезенина

Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1903

Сын: Румянцев Сидор Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Румянцев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Румянцев Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Румянцев Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Румянцев Вов Арсентий Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Румянцев Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Румянцев Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Румянцева Евдокия Кулезенина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close