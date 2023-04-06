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Румянцева Евдокия Кулезенина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879

Отец: Кулезенин Федот Трофимович

Мать: Кулезенина Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1899

Муж: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1903

Сын: Румянцев Сидор Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Румянцев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1908

Сын: Румянцев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Румянцев Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Румянцев Вов Арсентий Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1914

Сын: Румянцев Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Румянцев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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