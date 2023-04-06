Румянцева Евдокия Кулезенина
Место рождения
Дата рождения01.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879
Бракосочетание
29.?.1899
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
12.05.1903
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
19.06.1907
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
21.08.1908
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Румянцев Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
25.02.1911
Сын: Румянцев Вов Арсентий Матвеевич
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
29.11.1914
Сын: Румянцев Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Румянцев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Смерть
Неизвестно