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Кулезенин Федот Трофимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

08.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.05.1857

Жена: Кулезенина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1874

Дочь: Зубарева Мария Кулезенина

Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1878

Дочь: Агафья Федотовна

Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Румянцева Евдокия Кулезенина

Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.08.1899
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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