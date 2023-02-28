Кулезенин Федот Трофимович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти08.08.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1857
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1874
Дочь: Зубарева Мария Кулезенина
Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1878
Дочь: Агафья Федотовна
Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Румянцева Евдокия Кулезенина
Мать ребёнка: Кулезенина Прасковья Ивановна
Смерть
08.08.1899