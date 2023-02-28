Румянцева Елена Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Сын: Румянцев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Дочь: Павлова Евдокия Румянцева
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Сын: Румянцев Роман Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Сын: Румянцев Алексей Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Сын: Румянцев Григорий Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Дочь: Вилкова Февронья Румянцева
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Дочь: Марина Максимовна
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич
Сын: Румянцев Георгий Максимович
Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич