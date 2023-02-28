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Румянцева Елена Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Мать: Кондратьева Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1880

Муж: Румянцев Максим Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Румянцев (мл. Унтер-Офицер) Матвей Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Румянцев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1886

Дочь: Павлова Евдокия Румянцева

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1888

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1889

Сын: Румянцев Роман Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Сын: Румянцев Алексей Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Румянцев Иван Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1895

Сын: Румянцев Григорий Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1897

Дочь: Вилкова Февронья Румянцева

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1900

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1903

Дочь: Марина Максимовна

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Румянцев Георгий Максимович

Отец ребёнка: Румянцев Максим Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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