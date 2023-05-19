Павлова Евдокия Румянцева
Место рождения
Дата рождения06.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1886
Бракосочетание
27.?.1906
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1909
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1910
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1912
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1914
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1918
Сын: Павлов Вов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно