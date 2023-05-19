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Павлова Евдокия Румянцева

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1886

Отец: Румянцев Максим Афанасьевич

Мать: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1906

Муж: Павлов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Павлов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Павлов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1914

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1918

Сын: Павлов Вов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Павлов Василий Васильевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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