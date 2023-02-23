Кондратьева Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Ульяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

12.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1855

Муж: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Филатова Татьяна Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Кондратьев Тимофей Сысоевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Румянцева Елена Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Лаврентьева Агафья Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Стешина Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Феодосия Сысоевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1871

Дочь: Васса Сысоевна

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1874

Сын: Кондратьев Иван Сысоевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1876

Сын: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Сын: Кондратьев Кирилл Сысоевич

Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.12.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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