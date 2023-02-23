Кондратьева Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти12.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1855
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Филатова Татьяна Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Кондратьев Тимофей Сысоевич
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Румянцева Елена Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Лаврентьева Агафья Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Стешина Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Феодосия Сысоевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.08.1871
Дочь: Васса Сысоевна
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.05.1874
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.01.1876
Сын: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.02.1878
Сын: Кондратьев Кирилл Сысоевич
Отец ребёнка: Кондратьев Сысой Кондратьевич
Смерть
12.12.1898