Стешина Евдокия Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
16.?.1889
Рождение ребёнка
13.09.1890
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
23.12.1891
Дочь: Епифанова Евгения Золина
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
17.05.1893
Дочь: Гликерия Евдокимовна
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
27.06.1895
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
04.09.1897
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
26.04.1901
Сын: Золин Тимофей Евдокимович
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1903
Сын: Золин Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
14.07.1906
Дочь: Марина Евдокимовна
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович
Смерть
Неизвестно