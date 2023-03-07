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Стешина Евдокия Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Мать: Кондратьева Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1889

Муж: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Рождение ребёнка
13.09.1890

Сын: Золин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1891

Дочь: Епифанова Евгения Золина

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1893

Дочь: Гликерия Евдокимовна

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1895

Сын: Золин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1897

Сын: Золин Сергей Евдокимович

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Золин Тимофей Евдокимович

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1903

Сын: Золин Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1906

Дочь: Марина Евдокимовна

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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