Золин Михаил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения13.09.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890
Рождение ребёнка
10.10.1910
Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова
Бракосочетание
23.?.1910
Рождение ребёнка
02.02.1913
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
09.05.1915
Дочь: Елена Золина
Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова
Рождение ребёнка
23.07.1917
Дочь: Валентина Золина
Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова
Смерть
Неизвестно