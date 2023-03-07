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Золин Михаил Евдокимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.09.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890

Отец: Стешин (золин) Евдоким Степанович

Мать: Стешина Евдокия Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1910

Сын: Золин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1910

Жена: Золина Наталья Емельянова

Рождение ребёнка
02.02.1913

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1915

Дочь: Елена Золина

Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1917

Дочь: Валентина Золина

Мать ребёнка: Золина Наталья Емельянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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