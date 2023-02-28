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Филатова Татьяна Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Мать: Кондратьева Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1874

Муж: Филатов Федор Платонович

Рождение ребёнка
13.03.1877

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1877

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1882

Сын: Филатов Иван Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1884

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1886

Сын: Филатов Федор (Фаддей) Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1889

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1889

Сын: Филатов Иван Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1891

Сын: Филатов Федор Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1894

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1896

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Филатов Вов Никита Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1902

Сын: Филатов Вов Максим Федорович

Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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