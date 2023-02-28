Филатова Татьяна Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Сын: Филатов Федор (Фаддей) Федорович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Сын: Филатов Вов Никита Федорович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович
Сын: Филатов Вов Максим Федорович
Отец ребёнка: Филатов Федор Платонович