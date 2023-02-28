Лаврентьева Агафья Кондратьева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Анна Евтропиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Сын: Лаврентьев Матвей Евтропиевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Козлова Прасковья Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Мария Евтропиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Вилкова Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Матрена Евтропиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Сын: Лаврентьев Матвей Евтропиевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Сын: Лаврентьев Максим Евтропиевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Сын: Лаврентьев Вов Захар Евтропиевич
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Ольга Евтропиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич
Дочь: Ксения Евтропиевна
Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич