Лаврентьева Агафья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврентьева Агафья Кондратьева

Лаврентьева Агафья Кондратьева

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кондратьев Сысой Кондратьевич

Мать: Кондратьева Ульяна Степановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1884

Муж: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
14.12.1885

Дочь: Анна Евтропиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1887

Сын: Лаврентьев Матвей Евтропиевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1888

Дочь: Козлова Прасковья Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1891

Дочь: Мария Евтропиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Дочь: Вилкова Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1895

Дочь: Матрена Евтропиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1899

Сын: Лаврентьев Матвей Евтропиевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1901

Сын: Лаврентьев Максим Евтропиевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Лаврентьев Вов Захар Евтропиевич

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1905

Дочь: Ольга Евтропиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1907

Дочь: Ксения Евтропиевна

Отец ребёнка: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close