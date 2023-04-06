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Козлова Прасковья Лаврентьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888

Отец: Лаврентьев Евтропий Лаврентьевич

Мать: Лаврентьева Агафья Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1911

Дочь: Марина Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1919

Сын: Козлов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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