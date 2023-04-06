Козлова Прасковья Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения22.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
13.07.1911
Дочь: Марина Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
11.09.1919
Отец ребёнка: Козлов Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно