Румянцев Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения01.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883
Рождение ребёнка
07.12.1904
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1904
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Рождение ребёнка
11.07.1910
Сын: Румянцев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Рождение ребёнка
06.07.1914
Сын: Румянцев Вов Прокофий Григорьевич
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Румянцев Вов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина
Смерть
Неизвестно