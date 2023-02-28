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Румянцев Григорий Максимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1883

Отец: Румянцев Максим Афанасьевич

Мать: Румянцева Елена Кондратьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1904

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1904

Жена: Румянцева Марина Дубинина

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1910

Сын: Румянцев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Румянцев Вов Прокофий Григорьевич

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Румянцев Вов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Румянцева Марина Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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