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Румянцева Марина Дубинина

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887

Отец: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Мать: Дубинина Васса Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.12.1904

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1904

Муж: Румянцев Григорий Максимович

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1910

Сын: Румянцев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.09.1911

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Румянцев Вов Прокофий Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Румянцев Вов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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