Румянцева Марина Дубинина
Место рождения
Дата рождения16.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1887
Рождение ребёнка
07.12.1904
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1904
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
11.07.1910
Сын: Румянцев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
09.09.1911
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
06.07.1914
Сын: Румянцев Вов Прокофий Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Румянцев Вов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Румянцев Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно