Дубинина Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1884
Рождение ребёнка
01.10.1885
Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Румянцева Марина Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич
Рождение ребёнка
13.11.1889
Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич
Рождение ребёнка
06.08.1895
Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: первый муж
Смерть
Неизвестно