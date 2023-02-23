Дубинина Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинина Васса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.?.1884

Муж: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Дубинин Фома Фадеевич

Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Румянцева Марина Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1889

Сын: Дубинин Роман Фадеевич

Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1895

Сын: Дубинин Михаил Фадеевич

Отец ребёнка: Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: первый муж

Смерть
Неизвестно
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