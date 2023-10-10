Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Дубинин Пантелеймон Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1884
Рождение ребёнка
01.10.1885
Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна
Рождение ребёнка
16.07.1887
Дочь: Румянцева Марина Дубинина
Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1889
Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1895
Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна
Смерть
Неизвестно