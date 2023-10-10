Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Афиноген (Фаддей) Пантелеевич

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Дубинин Пантелеймон Ефимович

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1884

Жена: Дубинина Васса Николаевна

Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Дубинин Фома Фадеевич

Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1887

Дочь: Румянцева Марина Дубинина

Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1889

Сын: Дубинин Роман Фадеевич

Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1895

Сын: Дубинин Михаил Фадеевич

Мать ребёнка: Дубинина Васса Николаевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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