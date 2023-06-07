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Кунин Сергей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1801

Дата смерти

14.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1801

Отец: Кунин Тихон Гавриилович

Мать: Кунина Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кунина Устиния Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кунина Наталия Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
02.03.1822

Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кунин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1827 или 1828

Дочь: Чурилина Василиса Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1840

Дочь: Ложкина Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунина Ксения Федоровна

Смерть
14.07.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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