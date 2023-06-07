Кунин Сергей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1801
Дата смерти14.07.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1801
Отец: Кунин Тихон Гавриилович
Мать: Кунина Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кунина Устиния Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кунина Наталия Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
02.03.1822
Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кунин Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Дочь: Чурилина Василиса Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1840
Дочь: Ложкина Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Кунина Ксения Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунина Ксения Федоровна
Смерть
14.07.1853