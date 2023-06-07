Чурилина (Кунина) Василиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Кунина) Василиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 или 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828

Отец: Кунин Сергей Тихонович

Мать: Кунина Ксения Федоровна

Бракосочетание
19.10.1845

Муж: Чурилин Георгий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1853

Сын: Чурилин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1855

Сын: Чурилин Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Чурилин Георгий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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