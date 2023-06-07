Чурилина (Кунина) Василиса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 или 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827 или 1828
Отец: Кунин Сергей Тихонович
Мать: Кунина Ксения Федоровна
Бракосочетание
19.10.1845
Рождение ребёнка
01.02.1853
Сын: Чурилин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
11.09.1855
Сын: Чурилин Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Чурилин Георгий Михайлович
Смерть
Неизвестно