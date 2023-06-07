Кунина Ксения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 или 1797
Дата смерти24.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кунина Устиния Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Кунина Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
02.03.1822
Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кунин Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
1827 или 1828
Дочь: Чурилина Василиса Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1840
Дочь: Ложкина Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1867