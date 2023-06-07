Кунина Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунина Ксения Федоровна

Кунина Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 или 1797

Дата смерти

24.04.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кунина Устиния Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Кунина Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
02.03.1822

Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Кунина Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кунин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
1827 или 1828

Дочь: Чурилина Василиса Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
Между 1833 и 1840

Дочь: Ложкина Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Кунин Сергей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунин Сергей Тихонович

Смерть
24.04.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close